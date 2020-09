Disagi all'ingresso di Foggia: mezzo perde liquido sulla carreggiata, decine di auto fuori strada

Disagi alla viabilità, questa mattina, alle porte di Foggia. A causa dell'asfalto reso viscido dal liquido sversato, verosimilmente, da un mezzo pesante sulla carreggiata, decine di autovetture in transito sono andate fuori strada nel tratto che collega la Statale 17 a via Lucera. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto, per gestire la viabilità, i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.