Colpisce scooter su Corso Roma e fugge: è caccia al conducente della Golf 'pirata'

Colpisce uno scooter con a bordo due ragazzi e prosegue la corsa senza fermarsi a prestare soccorso o chiedere aiuto. E' successo ieri sera, a Foggia, nella centralissima Corso Roma.

Come anticipato su FoggiaToday, intorno alle 20.30 di ieri, si è verificato un incidente stradale con due ragazzi - lui e lei - feriti e trasportati in ospedale tramite 118. Sul posto sono intervenute due pattuglie di polizia e polizia locale. Questi ultimi hanno avviato le indagini del caso per risalire al conducente della Golf - indicata da più testimoni - che sarebbe fuggita dopo aver provocato l'impatto. Ad incastrare l'auto, vi sarebbero anche i filmati delle telecamere delle attività commerciali presenti in zona.