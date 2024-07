Violento impatto al semaforo in via Guido Dorso: coinvolta auto della polizia

Attimi di paura poco prima delle 17.30 in via Guido Dorso all'intersezione con viale degli Aviatori in prossimità di un impianto semaforico a Foggia.

Due auto, tra cui una della polizia, si sono scontrate verosimilmente per il mancato rispetto del 'rosso' da parte di uno dei due conducenti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della rete emergenza-urgenza del 118. Entrambi sono rimasti feriti e bloccati all'interno dei veicoli in attesa dei soccorsi.

Evidenti i segni dell'impatto. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gestire la viabilità.