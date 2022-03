Violento impatto all'incrocio: un'auto si ribalta sull'asfalto, l'altra finisce contro un semaforo

La notizia buona è che non ci sarebbero feriti gravi nel violento impatto tra due auto avvenuto questa sera in prossimità dell'incrocio tra via Gioberti e via Guido Dorso.

Quella meno buona - che desta preoccupazione tra i foggiani - è che si tratta dell'ennesimo incidente stradale avvenuto in città nelle ultime settimane, verosimilmente per una mancata precedenza in prossimità di una intersezione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. La dinamica del sinistro è al vaglio degli organi competenti. Nell'urto un'auto si è ribaltata, un'altra è finita contro un semaforo.