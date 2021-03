Incidente stradale alle porte di Foggia: l'impatto in via Trinitapoli tra auto Asl e Ford Focus

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 18 di oggi, alle porte di Foggia.

Il fatto è successo lungo via Trinitapoli: per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra due auto - una Fiat Panda della Asl Foggia e una Ford Focus - che ha causato il ferimento dei due conducenti.

Entrambi gli uomini sono stati soccorsi dai sanitari del 118, e sono stati trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.