Incidente mortale nel Foggiano: Franco Di Giuseppe ferito gravemente, deceduto il fratello Egidio

Nel sinistro sono state coinvolte due auto, una Fiat Punto con a bordo solo il conducente e una Lancia Y con i due fratelli. Violento l'impatto tra i due mezzi, in seguito al quale la Lancia Y è finita fuori strada. Per Egidio Di Giuseppe, di 80 anni, non c'è stato nulla da fare. L'ex coordinatore di Fratelli d'Italia è stato intubato e trasferito d'urgenza al Riuniti