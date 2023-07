Vite stroncate a 18 anni: domani i funerali di Ilaria e Nicola, morti in una giornata di festa

Da ieri mattina è un via via di amici e parenti presso la cappellina di viale Pinto del Policlinico Riuniti di Foggia, dove si trovano le salme di Ilaria Mirasole e Nicola Pio Dilorenzo, i due 18enni di Foggia, deceduti sabato 9 luglio sulla Tangenziale 673 di Foggia in seguito ad un incidente stradale tra l'Opel Corsa bianca con a bordo i due ragazzi e un'Alfa Romeo.

Per loro non c'è stato nulla da fare. Feriti, uno in modo grave, i quattro occupanti dell'altra autovettura coinvolta. Ilaria e Nicola si erano appena diplomati, lei al linguistico Poerio e lui all’Itc Altamura.

Sabato mattina si stavano recando al mare a Marina di Lesina, dove avevano appuntamento con un gruppo di amici. Di lì a poco, Nicola avrebbe caricato sulla sua auto Tony. All'appuntamento, non arriverà mai. "Vi sto ancora aspettando" il messaggio struggente del compagno delle due vittime.

I funerali dei due ragazzi si svolgeranno domani 11 luglio alle 10, presso la chiesa San Paolo di piazza Giovanni XXIII. Lorenzo lascia una sorella e i genitori Pietro e Valeria. Ilaria un fratello, il papà Ugo e la mamma Giulia.