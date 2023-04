Incidente all'alba: violento impatto tra due 'Micra' all'intersezione tra Corso Roma e via Bari

Schianto all'alba, in pieno centro, a Foggia. Intorno alle 5.30 del mattino, per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra due autovetture - due Nissan Micra - all'intersezione tra corso Roma e via Bari.

A seguito dell'urto, le due utilitarie hanno terminato la corsa su due marciapiedi opposti, in un caso danneggiando anche un palo semaforico. Al momento non sono note le condizioni dei feriti; non si registra il danneggiamento di altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto, per eseguire i rilievi del sinistro e ricostruirne la dinamica, è intervenuta la polizia locale di Foggia.