VIDEO - Incidente stradale a Foggia: auto impatta contro gazzella dei carabinieri e finisce contro un cordolo della pista ciclabile

Secondo le prime ricostruzioni, tre auto dei carabinieri stavano percorrendo la via per un intervento, ma all'altezza dell'incrocio con via Lecce, una auto, violando l'obbligo di dare precedenza, è entrata in collisione con uno dei mezzi del 112