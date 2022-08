Incidente stradale a Foggia, auto fugge in seguito all’impatto: ferita una donna incinta

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio su Corso Giannone, all’altezza dell’incrocio con via Gabriele Pepe.

Protagoniste una Peugeot e una Citroen entrate in collisione, probabilmente, per una mancata precedenza. In seguito all’impatto, la persona alla guida della Citroen ha proseguito la corsa senza fermarsi.

Ad avere la peggio, la conducente della Peugeot, una donna in stato di gravidanza, soccorsa da una ambulanza del 118 e trasportata presso il pronto soccorso di Foggia.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale, che hanno cominciato immediatamente le ricerche della Citroen, ritrovata non molto lontano dal luogo dell’incidente. La proprietaria del mezzo, individuata, dovrà rispondere dell’accusa di omissione di soccorso.