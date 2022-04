Incidente stradale a Foggia, ancora uno scontro tra auto e scooter: centauro in Pronto soccorso

Ennesimo incidente stradale a Foggia avente per protagonisti un'auto e un ciclomotore. Si è verificato poco fa su Corso Garibaldi, a pochi metri da Palazzo di città, dove una Peugeot e uno scooter - per ragioni da accertare - si sono scontrati. Nell'impatto ha avuto la peggio il conducente del ciclomotore, ricoverato in codice giallo al Pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, per i rilievi, e gli operatori del 118.