Incidente in pieno centro, scontro tra auto e scooter: una persona in pronto soccorso

Sono in corso le ricostruzioni degli uomini della Polizia Locale sull'incidente stradale avvenuto poco fa a Foggia, in pieno centro. Per ragioni ancora da accertare, una Opel e uno scooter Piaggio si sono scontrati in Corso Cairoli.

Nell'impatto ha avuto la peggio il conducente del motociclo, soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto. È stato trasportato presso il pronto soccorso di Foggia, non si conoscono le sue condizioni.