Incidente stradale alle porte di Foggia: scontro tra due auto e un Doblò sulla circonvallazione

E' accaduto poco fa, lungo la Statale 673. Nel complesso, tre persone sono rimaste rimaste ferite: si tratta dei conducenti dei mezzi, alcuni soccorsi sul posto dagli operatori del 118, altri trasportati in pronto soccorso in 'codice giallo': le loro condizioni non sono gravi