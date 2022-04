Foggia, bruttissimo scontro sulla Statale 16: nel violento impatto due feriti gravi

Un'auto e un furgone con a bordo alcuni braccianti agricoli, intorno alle 17 di oggi 16 aprile si sono scontrati sulla Statale 16 all'altezza della complanare Incoronata-Carapelle.

L'impatto, violento, ha provocato il ferimento di almeno sette occupanti, di cui due trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118, in gravissime condizioni.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, intervenuta per liberare i feriti incastrati tra le lamiere dei due mezzi accartocciati per via dell'incidente stradale e per rimuovere i detriti sull'asfalto. Anche la polizia stradale sul luogo del terribile sinistro.