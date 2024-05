Inseguimento da film, la fuga e l'incidente in via della Repubblica: ferito un carabiniere

Non si ferma all'alt imposto dai carabinieri e ingaggia un pericoloso inseguimento per le vie cittadine, terminato con due auto danneggiate (la 'gazzella' dei carabinieri e un veicolo in sosta), un militare ferito e un giovane denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

E', in breve, quanto accaduto la scorsa notte, in via della Repubblica a Foggia, dove è terminato l'inseguimento: all'esito della curva di via San Lazzaro, quasi certamente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, il mezzo di servizio ha impattato contro un veicolo parcheggiato in strada; nell'impatto è rimasto ferito un militare che ha riportato traumi e contusioni giudicate guaribili nel giro di 7 giorni.

Identificato il 'fuggiasco': si tratta di un giovane foggiano, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.