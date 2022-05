Sbuca una capra in via San Severo: un'auto la investe

È accaduto, intorno alle 20. Il conducente di un'auto si è visto sbucare l'animale e, malgrado i tentativi, non è riuscito a schivarla

Non ha portato fortunatamente a conseguenze gravi l'incidente avvenuto poco meno di due ore fa a Foggia, in via San Severo, dove un'auto, un Fiat Dobló, ha investito una capra.

È accaduto, intorno alle 20. Il conducente di un'auto si è visto sbucare l'animale e, malgrado i tentativi, non è riuscito a schivarla. Il conducente dell'auto ha rimediato solo un forte spavento, mentre la capra è stata visitata sul posto dai veterinari dell'Asl.