Sabato i funerali di Michele, la prima vittima dell'anno sulle strade della Capitanata

Si svolgeranno domani sabato 20 gennaio nel Santuario Madonna delle Grazie di Gravina di Puglia, in provincia di Bari, i funerali dell'autotrasportatore 53enne Michele Lafiosca, che il 16 gennaio mentre era alla guida di un tir sulla Statale 655 'Bradanica' in agro di Ascoli Satriano, per cause ancora da accertare, ha sfondato il guardrail e si è ribaltato sull'altra carreggiata. Rimasto schiacciato nell'abitacolo dell'autoarticolato, l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale.

"Vivrai nei nostri cuori...nei nostri ricordi...nelle nostre vite, per sempre"

Michele Lafiosca - che lascia una moglie e tre figli - è stata la prima vittima dell'anno in provincia di Foggia morta in seguito ad un incidente stradale. La notizia improvvisa della sua dipartita ha lasciato sgomenti amici, conoscenti, parenti e i colleghi di lavoro. Anche la Capitanata tutta si è stretta ai familiari della vittima, morto sul lavoro mentre con il suo tir stava ritornando a casa. La sua esistenza si è interrotta per sempre al km 21,000 della Foggia-Candela.