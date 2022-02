Tragedia sfiorata allo svincolo per Foggia: albero cade su un'auto in transito e sfonda il parabrezza

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche l'incidente stradale verificatosi nel pomeriggio dell'8 febbraio sulla strada statale Bradanica 655 Foggia-Candela, nei pressi dello svincolo per il capoluogo dauno, a pochi chilometri da viale degli Aviatori.

Mentre era in corso una tempesta di vento, le forti raffiche hanno provocato l'abbattimento di un albero, che è precipitato su una Renault.

Sfondato il parabrezza, il conducente 40enne è stato trasporto in pronto soccorso da una ambulanza 118. Non si conoscono le sue condizioni, ma non dovrebbero essere gravi.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno rimosso albero dalla carreggiata e la polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione del sinistro.