Incidenti tra auto e scooter, tre in pochi giorni: ragazzo lotta tra la vita e la morte in ospedale

Terzo incidente stradale in pochi giorni a Foggia tra un'auto e un ciclomotore. L'ultimo in ordine di tempo ieri sera in Corso Garibaldi. Ad avere la peggio il guidatore dello scooter che per via dello scontro con una Peugeot, è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo a bordo di un'ambulanza del 118 intervenuta sul posto insieme a due pattuglie della polizia locale.

Un episodio analogo era già accaduto la sera del 23 aprile all’incrocio tra viale Michelangelo e viale Di Vittorio, sulle cosiddette 'tre corsie', nelle vicinanze della biblioteca provinciale. In quella occasione erano rimasti coinvolti una Mercedes e uno scooterone. Il conducente del mezzo a due ruote ha riportato gravissime ferite ed è tuttora ricoverato in coma farmacologico al policlinico Riuniti. Ha subito già quattro operazioni.

Più o meno nello stesso punto, il 24 aprile, in seguito a un terribile impatto tra una Honda Transalp e una Dacia Duster, un 24enne alla guida del ciclomotore era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso.