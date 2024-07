Auto 'impazzita' finisce sul pronao della villa comunale e poi contro le transenne pubblicitarie

Attimi di paura ieri sera i10 luglio intorno alle 20.30 nella centralissima Piazza Cavour a Foggia. Una ragazza alla guida di un'auto ha oltrepassato il marciapiedi del pronao della villa comunale ed è finita contro le transenne pubblicitarie di via Lorenzo Scillitani. Per fortuna in quel momento non transitavano i passanti. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente stradale. La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata effettuata dalla Polizia Locale giunta sul posto.

Qualche ora dopo, a San Marco in Lamis, sulla strada provinciale denominata Panoramica, un'auto ha perso il controllo poco prima dell'incrocio di San Matteo ed è finita con la parte posteriore contro la montagna. Giunti sul posto, i militari dell'Arma non avrebbero trovato nessuno alla guida. Sono in corso le indagini.