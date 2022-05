Incidente all'alba in via Lucera: auto fuori strada sulla nuova orbitale

Incidente stradale all'alba di oggi, a Foggia. E' successo intorno alle 6 del mattino, alle porte della città, all'altezza della nuova orbitale di via Lucera: per cause ancora da accertare, il conducente di una Opel Zafira ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. Sul posto è stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso. Per l'automobilista, tanta paura ma nessuna grave conseguenza fisica.