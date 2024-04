Incidente stradale a Foggia: auto perde il controllo e si schianta contro veicoli in sosta

Auto perde il controllo e termina la corsa contro il marciapiede della chiesa di San Francesco Saverio.

E' successo la scorsa notte, in piazza XX Settembre. Forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro il marciapiede della chiesa e terminando la corsa contro due auto in sosta. Feriti i due occupanti del mezzo, medicati dagli operatori del 118: le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto, è poi intervenuta la polizia locale per effettuare i rilievi del sinistro.