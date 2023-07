Alto numero di incidenti a Foggia: automobilisti indisciplinati, ma non sono gli unici responsabili

Le prime settimane d’estate sulle strade di Foggia non sono iniziate come si sperava. Tanti, troppi gli incidenti, diversi dei quali mortali (tre vittime la scorsa settimana). L’acme è stata raggiunta nella giornata di ieri, quando nel capoluogo sono stati registrati ben 5 sinistri, la maggior parte dei quali in centro. Nessuno di grave entità, fortunatamente, per quanto in alcuni casi (come nello scontro tra auto e scooter in via Lucera, in seguito al quale il centauro si è dato alla fuga).

Tuttavia il numero degli episodi è inquietante e non può essere casuale. E se si potesse generare una statistica dei tamponamenti evitati grazie ai riflessi pronti dell’automobilista di turno, o a un investimento scongiurato con una brusca e tempestiva frenata, siamo certi che il dato giornaliero supererebbe la tripla cifra.

Il che impone una riflessione. I tanti incidenti che si verificano sulle strade del centro e su quelle periferiche raramente sono cagionati da fattori imponderabili, molto spesso da imprudenza, distrazione (l’uso dello smartphone ha una incidenza notevole) e, cosa ancor più grave, cattiva conoscenza – per non dire spregio – del codice della strada che imporrebbe un ripasso delle norme e magari anche una bacchettata ad alcuni istruttori di guida.

Perché sì, ad alcuni foggiani spesso si rimproverano lo scarso senso civico, il mancato rispetto della cosa pubblica, ma non il cattivo modo di percorrere le strade. O almeno, non se ne parla quanto si dovrebbe. “Nella giornata di ieri, nel giro di mezz’ora, ho incrociato due auto percorrere contromano Corso Giannone e via Matteotti. Quando a uno dei conducenti ho fatto presente l’infrazione, mi ha risposto “Sì, lo so”, per poi allontanarsi. È impressionante la totale mancanza di educazione civica e stradale che c’è in città”, scrive un lettore a FoggiaToday.

Ma non si pensi che il caos sulle strade della città sia cagionato solo dagli automobilisti indisciplinati. Loro sono la parte principale del problema, non l’unico. Non sono esenti da appunti i pedoni ‘insensibili’ ai dettagli cromatici dei semafori o poco avvezzi all’uso delle strisce pedonali, per tacere di una ristretta categoria di ciclisti allergici a segnali, semafori e sensi di marcia: “Giorni fa ho rischiato di investire due ragazzi in sella a una bicicletta in via Tugini. Stavano percorrendo via Zuppetta contromano, ho fatto in tempo a inchiodare all’incrocio per evitare l’impatto. Questa gente non comprende delle gravi conseguenze che potrebbero generare dei comportamenti così dissennati. Non ci si rende conto dei pericoli a cui si va incontro, ma ancor di più dei danni che si potrebbero cagionare agli altri. Evidentemente, alcuni tragici episodi del passato più recente non hanno insegnato nulla”, ci racconta un altro lettore.

La situazione è peggiorata con l’avvento dei monopattini. Non è raro vederli spesso trasportare due persone, in barba ai divieti previsti dalla legge. Del casco, manco a parlarne.

Di fronte a uno scenario così desolante c’è chi si lamenta per la scarsità dei controlli, chi auspica provvedimenti più rigidi nei confronti dei trasgressori. Istanze legittime, ma che forse non fotografano un problema che ha matrici ben più profonde. L’indisciplina di chi percorre le strade di Foggia, che sia a piedi o su un mezzo di trasporto (di qualunque categoria) è solo uno dei tanti modi attraverso i quali il degrado civico, sociale e umano della città si declinano.