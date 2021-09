Incidente mortale tra San Severo e Poggio Imperiale: operaio travolto e ucciso su un cantiere della A14

Al momento non sono note le generalità della vittima. Il traffico al momento circola su una sola corsia e non si registrano turbative al traffico

Tragedia in A14, dove un operatore stradale è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. Il fatto è successo poco prima delle 8, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo (direzione di Bari), all'altezza del km 528.

Un addetto di una ditta esterna ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo pesante, durante la fase di installazione di un cantiere correttamente presegnalato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Al momento non sono note le generalità della vittima. Il traffico circola su una sola corsia e non si registrano turbative al traffico.