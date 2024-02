Incidenti stradali a due incroci della città: ci sono feriti, sul posto la Polizia Locale

Nella notte del 5 febbraio la Polizia Locale di Foggia è dovuta intervenire per i rilievi di due incidenti stradali avvenuti in città, entrambi ad un incrocio.

Nel primo sinistro, all'intersezione tra via Telesforo e via Camporeale, sono entrate in collisione una Matiz ed una Volkswagen, mentre nell'altro all'incrocio tra viale Giotto e via Muscio, non sono riusciti ad evitare l'impatto i conducenti di una Alfa Romeo e di una Toyota. In quest'ultimo caso due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia.

Agli agenti della Polizia Locale sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica degli incidenti, verosimilmente causati dal mancato rispetto della precedenza.