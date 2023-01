Incidenti stradali, bilancio drammatico a Foggia: cinque morti e 600 sinistri in un anno

La polizia locale di Foggia celebra oggi il santo patrono - San Sebastiano - e tira le somme dell’attività svolta nel corso del 2022. Nel complesso dei 12 mesi, sono state calcolate 213.270 ore lavorative, corrispondenti, tra le altre attività, a 100 giornate di servizi congiunti o con supporto delle forze dell’ordine nei quartiere ‘a rischio’ della città (quartiere ferrovia, borgo Croci, area Parco San Felice), 80 giornate dedicate all’ordine pubblico in materia ‘movida’ e 14 dedicate al progetto ‘Week end sicuro’.

Ben 1003 sono stati i controlli nel settore annonario/commerciale, 124 quello in materia ambientale ed igienico sanitario e 730 quelli relativi ai controlli, censimenti e tutela del patrimonio immobiliare pubblico. Per quanto riguarda le segnalazioni gestite dalla centrale radio operativa (7397 nel complesso), 1221 sono relative agli incidenti stradali, 1924 alla viabilità, codice della strada e rimozioni e 768 al settore Ecologia, Asl Veterinari e randagismo.

Nel complesso, sono state rilevate infrazioni al codice della strada per un importo totale accertato pari a €2.506.617,51. Sul fronte dell’infortunistica stradale, sono stati rilevati 638 incidenti stradali di cui.272 con soli danni materiali; 366 con lesioni; 9 con prognosi riservata; 5 con esito mortale. 5 incidenti sono stati causati dall’abuso di alcol, 2 dall’uso di stupefacenti e per 28 sinistri si è registrata l’omissione di soccorso da parte del conducente del mezzo.

Numerosi i servizi svolti in materia di sicurezza urbana, tra cui servizi serali interforze, nel centro storico, nelle giornate dei fine settimana, finalizzati al controllo dei luoghi di aggregazione e ‘movida’, servizi antiprostituzione (con l’emissione di 22 ordini di allontanamento) e l’intensificazione dei servizi di presidio e contrasto situazioni di degrado ‘Quartiere Ferrovia’, con 14 sequestri amministrativi per merce usata venduta abusivamente, 4 sequestri amministrativi per alimenti scaduti o in cattivo stato di conservazione e 5 sospensioni di attività commerciali.

Non sono mancate azioni a tutela del patrimonio pubblico: numerosi gli sgomberi effettuati e gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, lo sgombero per rischio crollo dell’ex distretto militare e le indagini per l’individuazione degli autori di atti vandalici in danno di beni pubblici, anche di rilievo artistico e architettonico.

Gli uomini della polizia locale sono stati attivamente impegnati anche in progetti di Sicurezza integrata, in collaborazione con istituto scolastici per un totale di 77 servizi svolti, con l’impiego di 55 uomini ed unità cinofila. Tra i progetti messi in campo, si ricordano i progetti di Sicurezza stradale “Weekend Sicuro” per il contrasto dei comportamenti non conformi alle norme del Codice della Strada nei fine settimana; il progetto ‘Abbi dubbi’ - campagne per la sicurezza sull’uso di sostanze alcooliche alla guida e delle cinture di sicurezza, le campagne informative ed operative in materia di sicurezza stradale ‘Vacanze coi fiocchi - Le vie del Mare’.