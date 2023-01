Troppi incidenti a Foggia: c'è chi non si ferma a prestare i primi soccorsi e chi purtroppo muore

Come ampiamente sottolineato su queste colonne, per la Capitanata il 2022 è stato un anno funesto. Cinquantasei persone hanno perso la vita sulle nostre strade, cinque a Foggia (tutti i nomi delle vittime).

Nel giorno di San Sebastiano, la polizia locale ha tirato fuori i numeri dell'attività svolta in città, evidenziando come siano state rilevate infrazioni al codice della strada per un importo superiore ai 2,5 milioni di euro. Sul fronte dell?infortunistica stradale, sono stati rilevati 638 incidenti stradali di cui 272 con soli danni materiali, 366 con lesioni, nove con prognosi riservata e cinque con esito mortale.

Cinque incidenti sono stati causati dall?abuso di alcol, due dall?uso di stupefacenti e per 28 sinistri si è registrata l?omissione di soccorso da parte del conducente del mezzo (il report completo).

Foggia ha pagato un prezzo altissimo in ordine alla perdita di vite umane.

Sono disperati e, soprattutto, chiedono verità e giustizia i genitori del bambino di soli otto anni, Oriel Skura, investito il giorno di Natale, nella frazione di Foggia di Borgo Segezia, in via Napoli all?altezza del civico 95, tratto della Statale 90 (continua a leggere).

L'ultimo mese dell'anno era stato macchiato dalla morte di Salvatore Lo Prete, l'anziano di Foggia coinvolto nel sinistro del 21 ottobre di viale Europa, causato da un malvivente in fuga che poco prima aveva tentato di assassinare Ivan Narciso (la testimonianza dei figli).

Sempre in città, l'8 novembre, Gaetano Conversano, agricoltore di 32 anni originario di Sant'Agata di Puglia si è spento in ospedale per le conseguenze dell'incidente avvenuto la sera prima in via Mario Natola, quando un'auto lo ha travolto mentre con la sua compagna stava attraversando le tre corsie, che avrebbe protetto prima del violento impatto (leggi qui).

Morirà il 25 ottobre, dopo due mesi e mezzo di agonia, Domenico Bonavita, infermiere 46enne del 118 in servizio a Foggia, vittima di un terribile incidente avvenuto il 5 agosto.

E' tuttavia la morte di Camilla di Pumpo, promettente avvocatessa 25enne di Foggia, ad aver, più di tutte, sconvolto l'intera Capitanata. La sera del 26 gennaio, alle 23.42, una Audi nera, verosimilmente guidata a velocità sostenuta da un ragazzo ventenne di Carapelle, in via Giacomo Matteotti ha travolto la Fiat Panda della ragazza proveniente da via Giovanni Urbano. Per le non c'è stato nulla da fare.