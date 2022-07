Incidente stradale tra Capoiale e Foce Varano: scontro tra auto e due moto

E’ di un motociclista ferito trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Sp 41 nel tratto che collega Foce Varano a Capoiale, in agro di Ischitella.

Sono in corso d’accertamento – da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme alla polizia locale - le cause del sinistro, avvenuto probabilmente per una manovra azzardata del conducente di una utilitaria che procedeva verso Torre Mileto.

Inevitabile l’impatto contro due moto provenienti dalla corsia opposta. L'impatto ha provocato danni ai mezzi e disagi alla circolazione stradale. Un analogo incidente, sullo stesso tratto di strada, era avvenuto una ventina di giorni fa.