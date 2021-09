Incidente stradale sulla Statale 16, violento impatto tra un'auto e una moto: grave il centauro

E' successo questo pomeriggio, all'altezza di Chieuti. Sul posto è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, il ferito è stato trasportato a 'Casa Sollievo della Sofferenza'. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, gli agenti di polizia stradale per i rilievi del caso

E' di un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, lungo la strada statale 16, all'altezza del comune di Chieuti.

Il fatto è successo intorno alle 17.30, in direzione nord: per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra un'auto e una motocicletta che, pare, procedevano nello stesso senso di marcia. Subito gravi sono apparse le condizioni del centauro, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.

L'uomo, messo in sicurezza dagli operatori del 118, è stato trasportato all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza'. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, è intervenuta la polizia stradale.