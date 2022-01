Grave incidente sulla Statale 16, a nord di San Severo: interviene elisoccorso, passeggero in codice rosso

E' di un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa, lungo la Statale 16, a nord di San Severo. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto.

Sul posto è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso di Foggia (Alidaunia) che sta trasportando un passeggero grave, in 'codice rosso', nel reparto di Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia. Solo 24 ore fa, un altro grave impatto è stato registrato lungo la stessa Statale, in prossimità dello svincolo di via Lucera a Sa

Si tratta dell'ennesimo incidente stradale lungo una delle arterie più pericolose d'Italia, teatro di innumerevoli sinistri, spesso anche mortali. Il tratto tra il capoluogo dauno e la città dell'Alto Tavoliere, attende le autorizzazioni. La commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale non si è ancora espressa sui lavori di adeguamento della Statale 16 ‘Adriatica’ (leggi qui).