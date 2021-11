Si ribalta mezzo per la raccolta dei rifiuti, l'incidente in via Manfredonia: ferito il conducente

Si ribalta camion per la raccolta rifiuti in via Manfredonia, a circa 1 km da Foggia. Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un incidente autonomo. Ancora da chiarire cosa abbia provocato lo sbilanciamento del mezzo.

Ferito il conducente del mezzo. Sul posto, è stato necessario l'intervento degli operatori del 118, con ambulanza, che hanno trasportato il malcapitato in pronto soccorso con una ferita alla testa e un sospetto trauma cranico. Al momento non sono note le sue condizioni.