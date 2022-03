Incidente stradale nel Foggiano: agricoltore trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la strada provinciale che collega Chieuti alla frazione marina. Il fatto è successo alle 7 del mattino e si è trattato di un incidente autonomo: per cause ancora da accertare, un veicolo condotto da un agricoltore di Serracapriola è uscito fuori strada. Sul posto è stato necessario l’intervento degli operatori del 118 e dell’elisoccorso. Il malcapitato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso.