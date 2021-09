Incidente stradale sul Gargano: si ribalta autocarro, un ferito in codice rosso

Incidente stradale sul Gargano, dove nel tardo pomeriggio di ieri un autocarro si è ribaltato sulla strada che collega Vico del Gargano a Peschici.

Il fatto è successo intorno alle 19.30 di ieri. L'autocarro, secondo quanto ricostruito, è uscito fuori strada ribaltandosi. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vico che ha estratto il conducente dell'abitacolo del mezzo.

L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Al momento non si hanno aggiornamenti sulle sue condizioni. I rilievi e gli accertamenti del caso sono affidati ai carabinieri.