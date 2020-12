Incidente stradale a Foggia: scontro tra due auto in via Saragat, quattro feriti (tre sono ragazzi)

E' di quattro feriti - tre ragazzi e il conducente dell'altra auto - il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poca fa, in via Saragat, a Foggia.

Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra due autovetture. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale incaricati dei rilievi del caso, e i volontari della protezione civile 'Cisa' per supporto. Al momeno non sono note le condizioni dei feriti.