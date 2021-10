Incidente stradale alle porte di Arpinova, tamponamento a catena tra moto, auto e scooter: due feriti

Ad avere la peggio, è stato il conducente della moto, trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Al momento non sono note le sue condizioni. Ferito in modo lieve, invece, il conducente dello scooter. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente, una pattuglia della polizia locale

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la Provinciale 26, alle porte di Arpinova. A scontrarsi, forse in un tamponamento a catena, sono stati tre mezzi: una motocicletta, uno scooter T-max e una Fiat Punto.

Ad avere la peggio, è stato il conducente della moto, trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Al momento non sono note le sue condizioni. Ferito in modo lieve, invece, il conducente dello scooter, medicato sul posto dagli operatori del 118. Pressocchè illesa la persona che era alla guida dell'utilitaria. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente e per effettuare i rilievi del caso, una pattuglia della polizia locale.