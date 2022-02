Incidente stradale sulla A14 a Foggia: impatto tra due auto nei pressi di un cantiere dei lavori

E' di alcuni feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lungo l'autostrada A14, in agro di Foggia. Intorno alle 12.30, per cause ancora da accertare, si è verificato un tamponamento tra due veicoli in transito.

L'impatto sarebbe avvenuto nei pressi di un cantiere lavori, in direzione nord. Sul posto è stato necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118: le condizioni dei feriti non desterebbero particolari preoccupazioni.

Alla polizia autostradale, incaricata dei rilievi del caso, il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.