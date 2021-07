Incidente stradale a San Marco in Lamis: auto fuori strada, conducente trasportato in ospedale in codice rosso

Gravi le condizioni del conducente, ma non versa in pericolo di vita. Lievi ferite ed escoriazioni per il passeggero. Sul posto, insieme agli operatori del 118, i carabinieri per gli accertamenti del caso

Incidente stradale, la scorsa notte, lungo la Provinciale 272, a pochi km dall'ingresso di San Marco in Lamis.

Un'autovettura, con a bordo due persone, è uscita improvvisamente fuori strada. Gravi le condizioni del conducente, trasportato in codice rosso all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza'. Le sue condizioni sono serie, ma non versa in pericolo di vita. Lievi ferite ed escoriazioni per il passeggero. Sul posto, insieme agli operatori del 118, i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi del caso.