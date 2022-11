Incidente stradale a Foggia: violento impatto sulla Statale 673, ferita una coppia

Violento impatto alle porte di Foggia. È successo poco fa, lungo la Statale 673: ad entrare in collisione, all'altezza di uno svincolo, sono state due autovetture.

Dalle prime informazioni raccolte, una vettura con a bordo alcuni migranti africani ha effettuato una svolta a sinistra impattando con un'Audi che procedeva dritto. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro e quindi le eventuali responsabilità.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 (postazione 'Macchia Gialla') per prestare soccorso ai feriti, insieme ad una pattuglia della polizia stradale per i rilievi del caso. La coppia a bordo dell'Audi verrà portata in ospedale per accertamenti. L'altro veicolo è risultato privo di copertura assicurativa.