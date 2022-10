Auto esce fuori strada e si ribalta: feriti sulla Statale 17, a Lucera

Incidente stradale, nel corso della notte, a Lucera. Per cause ancora da accertare, un'auto è uscita fuori strada ribaltandosi nella vicina cunetta. Il fatto è successo lungo la Statale 17, che collega il centro federiciano a Foggia: feriti gli occupanti del mezzo, al momento non sono note le loro condizioni. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha estratto i feriti dall'auto e ha affidato loro alle cure dei sanitari del 118. Alle forze dell'ordine, invece, il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.