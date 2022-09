Incidente stradale sulla San Marco-San Severo: impatto semi-frontale tra due mezzi

Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio, lungo la strada che collega San Marco in Lamis a San Severo. Ad entrare in collisione, in un impatto semi-frontale, sono state due autovetture: feriti, ma non in modo grave gli occupanti dei due mezzi, che sono statoi trasportati in ospedale tramite ambulanza del 118 e dimessi dopo le cure del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L'impatto è avvenuto all'altezza del Convento di Stignano: spetterà ai carabinieri, intervenuti sul posto, chiarire cause e dinamica del sinistro.