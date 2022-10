Incidente stradale sulla Orta Nova - Stornarella: violento frontale tra due auto, due feriti

E' di due feriti il primo bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa, lungo la provinciale 81, che collega Orta Nova a Stornarella. Dalle prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato di un violento frontale tra due mezzi; ancora da chiarire la dinamica.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, per liberare i feriti dagli abitacoli dei mezzi e affidare loro alle cure dei sanitari del 118. Al momento non sono note le loro condizioni. Ai carabinieri e alla polizia locale invece, il compito di ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità dell'accaduto. Al momento, la direttrice è bloccata in entrambi i sensi di marcia per garantire i soccorsi.