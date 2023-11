Tre incidenti nella notte: in via Trinitapoli, auto si schianta contro cinque veicoli in sosta

Tre incidenti stradali sono stati registrati nella notte, a Foggia. Il primo è successo in via Trinitapoli, dove una donna, alla guida di una Lancia Y, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro cinque veicoli in sosta. Nell'impatto, la donna ha riportato lievi ferite.

Un altro impatto, questa volta tra una Lancia Y ed Toyota Yaris, si è verificato all'incrocio tra viale Candelaro e via Nenni, all'altezza della piscina comunale, mentre in via Manfredonia, una Lancia Y ed una Ford Focus hanno impattato all'incrocio con via Onorato. Per tutti i sinistri sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Foggia.