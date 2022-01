Incidente stradale sulla Foggia - Lucera: tre feriti dopo un violento tamponamento

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, sulla strada che collega Foggia a Lucera.

Il fatto è successo intorno alle 20 di ieri: per cause ancora da accertare, si è verificato un tamponamento tra due mezzi, una Fiat 500 e una Dacia Duster; a seguito dell'impatto, il veicolo tamponato ha subito l'esplosione di uno pneumatico che ha determinato l'uscita di strada del mezzo.

Feriti i tre occupanti dei mezzi: sono stati tutti trasportati in ospedale per le cure del caso, ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto, insieme agli operatori del 118, è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, incaricati dei rilievi del caso.