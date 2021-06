Incidente stradale al Cep: violento impatto tra due auto in viale Kennedy, ci sono feriti

Due le autovetture entrate in contatto: si tratta di due utilitarie, Fiat e Citroen. Forse una mancata precedenza alla base del sinistro. Sul posto, 118 e polizia locale

Forse una mancata precedenza alla base dell'incidente stradale avvenuto poco fa, a Foggia. Il fatto è successo all'incrocio tra viale Kennedy e via Gramsci, al quartiere Cep. Due le autovetture entrate in contatto: si tratta di due utilitarie, Fiat e Citroen. Al momento non conosce il numero dei feriti. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche una pattuglia della Polizia Locale che si occuperà di ricostruire la dinamica del sinistro e dei rilievi del caso. Al momento si registrano lievi rallentamenti al traffico.