Incidente stradale alle porte di Cerignola: violento frontale tra due mezzi

Grave incidente stradale alle porte di Cerignola. Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento frontale tra due mezzi - due furgoncini, un Ducato e un Fiorino - che procedevano lungo via Melfi. L'impatto è stato violentissimo, tanto da causare la sovrapposizione dei veicoli: due persone sono rimaste ferite, una in maniera più grave.

Sul posto è stato necessario l'intervento degli vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, che hanno dovuto estrarre un ferito dall'abitacolo del mezzo; lo stesso è stato poi affidato ai rianimatori dell'elisoccorso che lo hanno trasportato a Casa Sollievo della Sofferenza. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Intervenuta anche una ambulanza del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.