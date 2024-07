Incidente stradale all'altezza di Ippocampo

Tre persone sono state trasportate in ospedale in seguito all'incidente stradale avvenuto questa mattina sull'ex Sp 141 all'altezza di Ippocampo. Sul posto, per la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Manfredonia e di Zapponeta, mentre dei rilievi e della dinamica del sinistro, ancora tutta da accertare, se ne occupano i carabinieri. Due i veicoli coinvolti: una Volkswagen Golf e un articolato si sono scontrati. Nel sinistro sarebbe stato coinvolto un terzo mezzo. Sul posto sono intervenute anche due ambulanza della rete emergenza-urgenza del 118. Le condizioni degli occupanti, per fortuna, non sarebbero gravi.