Incidente in via Montegrappa: scontro tra auto, investita una donna

È tutta da ricostruire la dinamica del sinistro stradale avvenuto poco fa in via Montegrappa a Foggia. Per cause ancora da accertare da parte della polizia locale intervenuta sul posto, una Nissa Micra ed una Fiat Punto sono entrate in collisione.

Nell'incidente è rimasta coinvolta una donna di 60 anni che si trovava sulla carreggiata. La donna è stata trasportata in pronto soccorso da una ambulanza del 118. Ancora non si conoscono le sue condizioni.