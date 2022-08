Grave incidente stradale, foggiana travolta da una Smart sul lungomare di Pescara

Foggiana investita sul lungomare di Pescara. E' accaduto ieri mattina, sul lungomare Matteotti: vittima dell'accaduto è una 73enne nata a Pescara ma residente a Foggia. La donna, è stato appurato, è stata investita mentre stava attraversando la strada, da una Smart che stava percorrendo la riviera in direzione sud-nord. Come riporta IlPescara.it, a causa del violento impatto la donna è finita prima contro il parabrezza del veicolo a due posti e poi è finita sull'asfalto dopo aver battuto la testa. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale con un'ambulanza medicalizzata per un trauma cranico.