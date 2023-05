Investe donna disabile e si dà alla fuga: caccia al pirata della strada

Non sarebbe in pericolo di vita la donna disabile investita poco fa a Foggia, da un'auto pirata. È accaduto stamani in viale Europa, nei pressi dell'incrocio con via Smaldone, alla periferia del capoluogo dauno. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una 65enne, è stata investita mentre stava percorrendo l'intersezione stradale a bordo della sua carrozzina elettrica, da un'auto il cui conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso alla vittima.

La vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118, che l'hanno traportata d'urgenza al Pronto Soccorso di Foggia. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Polizia Locale che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona, per ricostruire le dinamiche dell'incidente e rintracciare l'uomo alla guida dell'auto.