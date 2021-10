/ Via Arnaldo Santoro

Investe una donna e scappa senza prestarle soccorso: 32enne rintracciato e denunciato a Foggia

Il fatto è successo ieri pomeriggio, in via Santoro. La malcapitata, una donna di 55 anni, è stata trasportata in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata